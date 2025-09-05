BIST 10.785
Gürsel Tekin 'aslan arkadaşlarım' videosuyla duyurdu : Göreve başladık

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan ve Pazartesi günü il başkanlığı binasına gideceğini açıklayan Gürsel Tekin videolu bir mesaj yayınladı. Tekin, kendisinin ve ekibinin göreve başladıklarını açıkladı. Gürsel Tekin "arkadaşlarımızın kim olduğu ile ilgili meraklar olmuş. Bu aslan arkadaşlarımı da sizlere takdim etmek için bu ufacık videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize güvenin' dedi.

CHP İl Başkanlığı'nda tartışmalar sürerken mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, videolu mesaj yayınladı. Geçmiş yıllarda İstanbul'da 3,5 yıl il başkanlığı yaptığını hatırlatan Tekin, "Krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak dört tane deneyimli CHP kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık." dedi. CHP'nin savaş meydanlarında kurulmuş siyasi bir parti olduğunu ifade eden Tekin, "Adliye koridorlarına düşmemeliydi." dedi.

Tekin, "Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarını çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün CHP'yi kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz çokça tutsak arkadaşlarımız var. Tutuklu arkadaşlarımız var. Bir çok belediyelerimiz de her gün operasyonlar var." diye konuştu.

"Bize güvenin"

Hak, hukuk ve adalet için ilerleyen günlerde mücadele edeceklerini de sözlerine ekleyen Tekin, "Bize güvenin, biz CHP'nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında asla hiç kimse bizden bir şey beklemesin. Çünkü biz CHP'liyiz." açıklamasında bulundu.

Aslan arkadaşlarım

Arkadaşlarımızın kim olduğu ile ilgili meraklar olmuş. Bu aslan arkadaşlarımı da sizlere takdim etmek için bu ufacık videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize güvenin' 
