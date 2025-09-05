Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi
Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi'nde Çağrı Heyeti'ne atanan isimlerden Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi.
İstanbul il kongresinin iptal edilmesinin ardından il başkanlığına mahkeme kararıyla Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 4 kişilik heyet getirilmişti.
Çağrı Heyeti'nden çekilen Hasan Babacan'ın ardından Müjdat Gürbüz de CHP İstanbul İl Yönetimi'ndeki Çağrı Heyeti'nden çekildi.