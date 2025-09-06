BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valiliğinin yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Erdoğan, ilk olarak yapımı tamamlanan Malatya Valiliği yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Erdoğan, yapılan duanın ardından Valilik binasının, Malatya ve Malatyalılar için hayırlı olmasını diledi ve "Ya Allah, bismillah." diyerek, beraberindekilerle kurdeleyi kesti.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiliği ziyaret ederek Vali Seddar Yavuz'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Erdoğan, Valilik şeref defterini imzaladı.

Açılış törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti milletvekilleri katıldı.

