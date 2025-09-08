BIST 10.729
DOLAR 41,27
EURO 48,38
ALTIN 4.759,57
Özgür Özel'den şok çağrı: Bütün demokratları davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin 102. yıl dayanışma konserinde yaptığı konuşmada partililere seslenerek İstanbul İl Başkanlığı binasına sahip çıkma çağrısında bulundu. Özel, il binasını “partimizin baba evi” olarak nitelendirerek, “CHP’yi savunmak Cumhuriyet’i savunmaktır, saldırılar karşısında çelik gibi irademizle duracağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri öncesi konuşma gerçekleştirdi. 

ÖZEL'DEN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde yaptığı konuşmada, CHP’lileri, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırdı. Özel, "Buradan, sözümün ve sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI PARTİMİZİN İSTANBUL'DAKİ BABA EVİDİR"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul İl Başkanlığı ki partimizin İstanbul'daki baba evidir. O baba evi ki tapusu ne bana ne Özgür Çelik'e aittir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir.

Şunu bilsinler ki, CHP'yi savunmak Cumhuriyet'i savunmak. CHP'ye saldırmak Cumhuriyet'e saldırmaktır. Cumhuriyet'e saldıranlara karşısında bizler çelik gibi irademizle, korkusuzca 102 yıl önceki azim ve kararlılıkla duracağız. Korkmuyoruz, teslim olmayacağız.

Buradan, sözümün ve sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum"

