CHP binasında Gürsel Tekin'i aradı bulunca masayı yumrukladı : 5 bin polisle gelinir mi?

Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Binasına çevik kuvvetle girdikten sonra ilginç bir görüşme gerçekleştirdi. CHP milletvekili Ensar Aytekin il binasının içini dolaşıp Gürsel Tekin'i aradı. Gürsel Tekin'i bulunca da bir odaya çekip konuştu. O konuşma sırasında masayı yumruklayan Ensar Aytekin, "Gürsel başkan 5 bin polisle buraya gelinir mi yaa" dedi.

Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin yerine atanan heyet, aralarında Gürsel Tekin’in de bulunduğu isimlerle il binasına çevik kuvvet ekibiyle girdi.

Katları dolaşıp Gürsel Tekin'i aradı

Gürsel Tekin binaya girdikten sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin de binaya giriş yaptı. Tüm katları dolaşarak Gürsel Tekin'i arayan Aytekin, polislerden 'onu nerede bulabileceğini' sordu.

Çevik kuvvet amirine Gürsel Tekin ile görüşmek istediğini söyleyen Ensar Aytekin bir başka kata alındı.

Masaya yumruk attı

Ensar Aytekin beklerken Gürsel Tekin ortama geldi. Aytekin, Gürsel Tekin'i alıp bir odaya götürdü. Bu odadaki görüşmede 'masayı yumrukladı'. Ensar Aytekin masaya yumruk atıp şunları söyledi:

"Ya Gürsel Başkan 5 bin polis ile buraya gelinir mi yaaa? Gözünü seveyim. Tek başına gelseydin"

Gürsel Tekin ise "Masaya elini vurma" karşılığını verdi. Ensar Aytekin ise 'dün ben seni aradım' dedi. Gürsel Tekin 'canım kardeşim' diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı.

Videonun tam halini Evrim Rızvanoğlu X hesabından yayınladı.