Gürsel Tekin'in başına su şişesi attılar CHP İstanbul İl'in önündeki olay görüntü

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibini görevden alarak yerine atadığı Gürsel Tekin'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girmek isterken gerilim yaşandı. Tekin'e su şişesi fırlatılırken protestolar hiç eksik olmadı. Binan önünde "Gürsel satılmış" sloganları işitildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibinin yerine atanan Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girmek isterken gerilim yaşandı. Gürsel Tekin açıklama yaparken su şişesi fırlatıldı. Protestolar eşliğinde açıklama yapmaya çalışan Gürsel Tekin için "Gürsel satılmış. Gürsel pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" sloganları atıldı.

Hiç sorun değil

Gürsel Tekin başına atılan su şişesi sebebiyle kısa bir şok yaşadı. İstifini bozmayan Gürsel Tekin "Hiç sorun değil' diyerek konuşmasına devam etti. "Sorun değil isterlerse kurşun atsınlar" diyen Gürsel Tekin, bağıranların hiçbirinin CHP'li olmadığını iddia etti.

"Biz kayyum değiliz"

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Tekin, "Biz kayyum değiliz. Kayyum Esenyurt'ta." dedi.

"Biz çağrı heyetiyiz, kayyum belediyelerimizde. Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir." diyen Gürsel Tekin "Hiçbir CHP'li arkadaşımızın bizim tarafsızlığımızla ilgili en ufak bir kuşkusu olmaz." ifadesini kullandı.