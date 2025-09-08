Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Binası'na girebildi mi olaylar çıktı son durum

İSTANBUL CHP İl binasının önünde olaylar var. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin'in CHP İstanbul il binasına olaylı girdi. Partililerin barikat kurduğu bina girişinde Gürsel Tekin'e su şişesi fırlatıldı. Oluşturulan barikat sonrası Gürsel Tekin, il binasına çevik kuvvet eşliğinde girdi. CHP'li Suat Özçağdaş "Utanmadan arlanmadan polislerin arkasından binaya giriyor" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibini görevden alarak yerine atadığı Gürsel Tekin'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girişi olaylı oluyor. Gürsel Tekin binaya protestolar sebebiyle giremeyince bir süre aracında bekledi.



Gürsel Tekin çevik kuvvetle girdi

Gürsel Tekin çevik kuvvet eşliğinde CHP İstanbul İl Binası girdi.

Polis binadakileri boşaltmak için biber gazı sıktı. Çok sayıda kişi gazdan etkilendi.





CHP'li Suat Özçağdaş'ın iddiasına göre polis Gürsel Tekin'e yol açmak için gaz sıktı.

CHP'li Özçağdaş şunları söyledi:

-"Şu anda binanın içindeki her yeri gazladılar. Burada olacaklardan Gürsel Tekin ve İstanbul Emniyeti sorumludur"



-"Utanmadan arlanmadan polislerin arkasından binaya giriyor"



-"Binaya sadece kendi yandaş basınını aldılar"

"Biz kayyum değiliz"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girişi olaylı olan Gürsel Tekin öncesinde "Biz kayyum değiliz" açıklaması yaptı. "Biz çağrı heyetiyiz, kayyum belediyelerimizde. Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir." diyen Gürsel Tekin "Hiçbir CHP'li arkadaşımızın bizim tarafsızlığımızla ilgili en ufak bir kuşkusu olmaz." ifadesini kullandı.

"Baba ocağına el ele kol kola gidelim dedik"

Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kamuoyunun dikkatle bizi dinlemesini arzu ediyorum. Ben bugün ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan sorunun hiçbir parçasında yokuz. Hatta daha ileri gidiyorum kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak ağır söz söyleyen arkadaşları uyardım yapmayın dedim. Ne yazık ki günün sonunda malesef taraflar arasındaki sorun 1,5 yıldır süren sorun mahkeme koridorlarına düştü. Biz kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt'ta Şişli'de. Ben ve arkadaşlarım tüm temasları kurduk. Bizim görevimiz gerek delegenin gerekse de il yöneticilerimizin uğradığı haksızlığı bertaraf etmektir. 6 gündür sesimiz çıkmamasına rağmen dedik ki baba ocağına el ele kol kola gidelim dedik. Sorun değil isterse kurşun atsınlar. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu biliyorum. Sorunları çözmek için geldik."