Muğla Marmaris'te silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı...

Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta sabah saatlerinde bir bar içinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Z.Ç. ve B.S. (27) tarafından Hüseyin A. (22) ve Emir Can N'ye (24) tabancayla ateş edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Silahla yaralanan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Hüseyin A. Ortaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekibi, B.S'yi yakalayıp gözaltına alırken, olay yerinden kaçan barın sahibi olduğu öğrenilen Z.Ç'yi yakalamaya yönelik çalışma yürütülüyor.