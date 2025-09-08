Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekipleri alarma geçirdi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan Arslanbucak Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekipleri alarma geçirdi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 11.30 civarında otogar yakınındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine hızla olay yerine sevk edilen orman işçileri, gönüllüler ve arazözler karadan müdahaleye başladı. Eş zamanlı olarak havadan da bir helikopter, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki şiddetli rüzgar, alevlerin yayılmasını zorlaştırırken, ekipler yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürmek için büyük çaba harcıyor.