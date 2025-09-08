CHP lideri Özgür Özel: "Yürekli insanlarımızı korkutamayacaksınız ve yenileceksiniz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Yürekli insanlarımızı korkutamayacaksınız ve yenileceksiniz. Haklılığımıza, cesaretimize, kararlılığımıza, güler yüzümüze yenileceksiniz." dedi.

Özel, hazırlığı süren parti programı güncelleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Programın, devlet, yönetim ve demokrasi, kalkınma ve ekonomi, sosyal devlet ve refah, dış politika, güvenlik ve dirençlilik şeklinde 4 temel sütun üzerine oturduğuna dikkati çeken Özel, bunları detaylarıyla anlattı.

Özel, CHP'nin yönetim sistemi önerisinin güçlü bir parlamento ile parlamenter sistem olduğunu ve en kısa sürede bu sisteme geçmek istediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Başarılı yerel yöneticilerimizin, büyükşehir belediye başkanlarımızın, il belediye başkanlarımızın, en küçük beldemizi namusuyla ve çabasıyla yöneten belediye başkanlarımızın Türkiye'nin önüne koyduğu vizyonla belediyeleri nasıl daha önceki son derece kötü yönetimden kurtardıysak, nasıl insan odaklı belediyecilik yapıyorsak, şehirleri nasıl yönetiyorsak, memnuniyet anketlerinde nasıl Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar rekorlar kırdıysa, İstanbul, Adana, Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve tüm yönetimde olduğumuz yerler nasıl yönetiliyorsa, Türkiye'yi de o kararlılıkla, bu namuslulukla, bu cesaretle yöneteceğiz."

"Yürekli insanlarımızı korkutamayacaksınız ve yenileceksiniz"

İktidarın Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey kalmadığını savunan Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimini görevden uzaklaştırma kararını eleştirdi.

"İstanbul il kongremizi iptal ediyorlar, utanmadan kayyum atıyorlar. İl başkanlığımızın önüne polis gönderiyorlar. CHP'lileri baba evlerine almayıp, hanemize tecavüz ediyorlar." diyen Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yürekli insanlarımızı korkutamayacaksınız ve yenileceksiniz. Haklılığımıza, cesaretimize, kararlılığımıza, güler yüzümüze yenileceksiniz. Anaların gözyaşlarına yenileceksiniz. Çocukların umutlarına, kahkahalarına yenileceksiniz. Gün gelecek bu yaptıklarınızın hepsinden utanacaksınız. Sizi savunan kimse kalmayacak ama sizin de evlatlarınızın da ailenizin de güvencesi, tamamen hukuku savunan yine bu CHP olacak."

Toplantıya, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, milletvekilleri, örgüt temsilcileri ve partililer katıldı.