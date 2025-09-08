BIST 10.524
Hayranı, Yıldız Tilbe'nin makyajını beğenmeyince olanlar oldu!

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sahnede giydiği kıyafetler ve sesiyle gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün, Tilbe'nin yüzündeki makyajı beğenmeyen bir hayranı öyle bir şey yaptı ki, sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Bakın hayranı, usta şarkıcıya ne yaptı...

Yıldız Tilbe, geçmiş zamanlardan beri güçlü sesiyle gündemden bir an olsun düşmeyen ve en çok dinlenen şarkıcılar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kalabalık hayran kitlesiyle konser salonlarını tıkabasa dolduran Tilbe'ye bu sefer eleştiri geldi. Makyajını beğenmeyen bir hayranı bakın usta şarkıcıya ne yaptı...

Hayranı, Yıldız Tilbe'nin makyajını beğenmeyince olanlar oldu! - Resim: 0

Her yaptığı makyajı mutlaka sosyal medya hesabında takipçilerine gösteren Tilbe, önceki akşam da makyajlı halini paylaştı. Hayranları şarkıcının yayınladığı fotoğrafı beğenmedi.

Sevenleri Yıldız Tilbe'nin fotoğrafına photoshop yaptı. Photoshoplu fotoğraf, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı, büyük dikkat çekti.

Hayranı, Yıldız Tilbe'nin makyajını beğenmeyince olanlar oldu! - Resim: 1

