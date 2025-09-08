Hülya Avşar bikinisini giyip yerleri boyadı

Yaz tatilini Ayvalık'taki yazlığında geçiren ünlü sanatçı Hülya Avşar, bikinisiyle yerleri boyadığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. "Bayılıyorum yerleri boyamaya" notunu düşen Avşar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medyada "Kolaylıklar gelsin, elinize sağlık Hülya Hanım" yorumları yapıldı.

Yaz tatilini Ayvalık'taki yazlığında geçiren ünlü sanatçı Hülya Avşar, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Tatilde de takipçilerinden uzak kalmak istemeyen Avşar, günlük yaşamından kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

"BAYILIYORUM YERLERİ BOYAMAYA"

Sanatçı, son olarak bikinisiyle yerleri boyadığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Aynadan çektiği kareye esprili bir not ekleyen Avşar, "Yerler boyanır" ifadesinin yanına gülen yüz emojisi ve "Bayılıyorum yerleri boyamaya" sözünün yanına ise kalp emojisi ekledi.

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı takipçileri Avşar'ın doğal halini övgüyle karşılarken, bazıları da "Hülya Avşar ev işini bile şova dönüştürüyor" yorumunu yaptı. Bir kullanıcı ise, "Kolaylıklar gelsin, elinize sağlık Hülya Hanım" diyerek ünlü sanatçının paylaşımına destek verdi.