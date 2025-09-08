BIST 10.729
Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na bugün gitmiyor

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na bugün gitmeyecek. Tekin bugün düzenleyeceği basın toplantısında ayrıntıları açıklayacak.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından  il başkanlığına getirilen Gürsel Tekin bugün saat 12.00'de CHP İl Binası'na gidecekti. Dün akşamdan itibaren il binası önünde toplanan CHP'li milletvekilleri, PM üyeleri, gençlik ve kadın kolları, partililer kayyumun binaya girmesini engellemek için önlem alırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bina çevresinde sıkı önlemler aldı. 

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre bugün saat 12.00'de il binasına gideceğini belirten Gürsel Tekin'in partililerle polisin karşı karşıya gelmemesi için bazı temaslar yürüttüğü öğrenildi.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İstanbul Valisi Davut Gül'le telefonla konuşup bina önü ve çevresinde polisin ayrılmasını talep etti, kendisinin de belirtilen saatte il binasına gitmeyeceğini kaydetti. 

BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLAYACAK
Gürsel Tekin'in yaşanan gelişmelerle ilgili basın toplantısı yapması bekleniyor. Gürsel Tekin'in "baştan itibaren sorun yaratan değil sorun çözen" bir tutum içinde olduğunu, gelişmeler nedeniyle yeni sorun değil sorunun başka bir yolla çözecekleri belirteceği kaydedildi. 

