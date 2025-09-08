Nihat Kahveci maç sonu çıldırdı: ''Böyle bir futbolcu olamaz!''

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın İspanya'ya 6-0 yenildiği maç sonrası değerlendirme yaptı. Üzüntü ve öfkeyle konuşan Kahveci'nin sözleri medyaya damga vurdu. Bakın eski futbolcu nasıl ağır konuştu...

Abone ol

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye, İspanya'ya 6-0'lık ağır bir mağlubiyet aldı. Maç sonrasında yorumcu eski futbolcu Nihat Kahveci, takımın performansını eleştirdi. Sözleriyle üzüntülü ve öfkeli olduğu anlaşılan Kahveci, bakın nasıl sert konuştu...

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan karşılaşmada 6-0 ile büyük bir hezimet olurken, maç sonu yorumcu Nihat Kahveci'den sert tepki geldi.

''Bu kadar fark olur mu?''

Nihat Kahveci, "İspanya favoriydi zaten. 10 maç oyna birini kazanırsın. Mucize bekledik, felaket yaşadık ama. Tamam İspanya son Avrupa Şampiyonu ama sen de son çeyrek finalistsin. Çeyrek Finale gelmiş bir takımla şampiyon bir takımın arasında bu kadar fark olur mu ya? Beni kahreden bu. 6-0 bitti. Bize 0 değil -5 yazıyorum" dedi.

''Böyle bir futbolcu olamaz''

Açıklamalarına devam eden Kahveci, "Bu kadar olur mu ya? Bize 3 gol atan oyuncu 8 numara oynuyor. Merino, orta sahada oynayıp 3 gol attı. Pedri 1 gol 1 asist yaptı. 2 Orta saha oyuncusu 5 gol attı. Yamal da çok iyi oynadı. Türkiye sınırları içerisinde -televizyondan da olsa- izlediğim en iyi topçulardan. 18 yaşında böyle bir futbolcu olamaz ya" diye konuştu.