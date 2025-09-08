Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de: Enflasyon tahmini yükseldi

Ekonominin 2026-2028 dönemine dair 3 yıllık yol haritasını sunan Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

OVP'de 2025 yılı enflasyon hedefinde önceki tahmine göre %11'lik bir artış görülüyor. Geçen yıl yayımlanan son OVP'de %17,5 olarak belirlenen 2025 enflasyon hedefi %28,5'e yükseltildi.

Öceki OVP'de 2026 için %9,7 olarak belirlenmiş olan enflasyon tahmini, yeni OVP'deyse %16'ya çıkarıldı. Enflasyonun ancak 2027 yılında tek haneli sayılara düşmesi bekleniyor. Tahminler 2027 için %9, 2028 için %8 oldu.

Büyüme hedeflerinde de önceki tahminlere göre düşüş dikkat çekiyor.

2025 yılı için büyüme oranı hedefi önceki plana göre 0,7 puan aşağı çekilerek %3,3 oldu.

İşsizlik oranınınsa önceki OVP'ye göre daha düşük seviyede gerçekleşeceği öngörüldü.

İşsizlik oranı hedefi ise 2025 için %8,5'e, 2026 için %8,4'e, 2027 için %8,2 ve 2028 için %7,8'e indirildi. Bu tahminler önceki OVP'de 2025 için 9,6, 2026 için ise 9,2'ydi.

Yeni OVP'de cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı için belirlenen hedef 2025 yılı için yüzde eksi 2'den yüzde eksi 1,4'e düşürüldü.

İhracatın 2025 sonunda 273,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2026'da 282 milyar dolar, 2027'de 294 milyar dolar, program sonunda 308,5 milyar dolar olması hedefleniyor.

Son OVP'ye göre ithalatın bu yıl sonunda 367 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2026'da 378 milyar dolar, 2027'de 393 milyar dolar, 2028'de de 410,5 milyar dolar olması öngörülüyor.

OVP, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanıyor ve 3 yıllık dönem için enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedefler yer alıyor.