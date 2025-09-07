BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
HABER /  GÜNCEL

Ali Mahir Başarır’dan polise skandal müdahale

CHP Kongresi davası kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi mahkeme kararıyla görevden alındı; Çelik kararın tanınmadığını belirterek partilileri il binası önüne çağırdı. Bölgede yaşanan gerginlikte CHP’li vekil Ali Mahir Başarır’ın bir polisi kolundan çekerek bağırması sosyal medyada tepki topladı.

Abone ol

CHP Kongresi davasında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi mahkeme kararıyla görevden alındı. Kararı tanımadığını duyuran Çelik, partilileri İl Binası önüne çağırdı.

BAŞARIR'DAN SKANDAL HAREKET

CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, bölgede görevini yapan bir polisin kolundan çekip "Buraya gel dedim." diyerek bağırdı. Görüntüler sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yollar kapatıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yollar kapatıldı
Emine Erdoğan’dan eğitim yılı mesajı
Emine Erdoğan’dan eğitim yılı mesajı
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
Türkiye - İspanya / Canlı anlatım
Türkiye - İspanya / Canlı anlatım
CHP’de yeni krizi! Özgür Çelik istedi, ilçe başkanları karşı çıktı
CHP’de yeni krizi! Özgür Çelik istedi, ilçe başkanları karşı çıktı
Balıkesir'de bir deprem daha!
Balıkesir'de bir deprem daha!
İstanbul Valiliği duyurdu: 6 ilçede gösteriler yasaklandı
İstanbul Valiliği duyurdu: 6 ilçede gösteriler yasaklandı
İsrail'den dünya ülkelerine tehdit: Tek taraflı kararlar...
İsrail'den dünya ülkelerine tehdit: Tek taraflı kararlar...
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nı ikinci tamamladı
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nı ikinci tamamladı
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı
Türkiye ve Fas ticari işbirliğini güçlendiriyor
Türkiye ve Fas ticari işbirliğini güçlendiriyor
Uygun fiyata alınabilecek ikinci el araçlar listesi belli oldu!
Uygun fiyata alınabilecek ikinci el araçlar listesi belli oldu!