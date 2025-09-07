BIST 10.729
Emine Erdoğan’dan eğitim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrenciler ve öğretmenler için hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2025-2026 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın okul heyecanını yürekten paylaşıyor, başarılarla dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

