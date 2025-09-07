BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
HABER /  MAGAZİN

Doktorlar dizisinin Suat'ı Bekir Aksoy'un yeni mesleği duyanları şaşırttı!

Doktorlar dizisinin Suat'ı Bekir Aksoy'un yeni mesleği duyanları şaşırttı!

Oyuncu Bekir Aksoy'un yeni mesleği belli oldu. Başarılı oyuncu Aksoy'un yapmaya başladığı o iş, sosyal medyada büyük ses getirdi. Bakın o meslek ne...

Abone ol

Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, bir zamanların en popüler dizilerinden biri olan Doktorlar'da Suat isimli karakteri canlandırıyordu. Canlandırdığı karakterle büyük ün toplayan Aksoy, sonrasında da çeşitli projelerde boy gösterdi. Şimdilerle yeni bir mesleğe atılan ünlü oyuncunun bu kararı oldukça ilgi çekti. İşte o meslek...

Doktorlar dizisinin Suat'ı Bekir Aksoy'un yeni mesleği duyanları şaşırttı! - Resim: 0

Doktorlar adlı diziyle hafızlara kazınan ve en son İnci Taneleri dizisinde ekran karşısındaki izleyicilerle buluşan Bekir Aksoy son dönemlerde ekranlarda çok fazla görülmüyordu. Ünlü oyuncunun ekranlara verdiği aranın ardından yeni bir meslek çıktı.

Şişli'de bir sanat galerisini yeniden düzenleyen Aksoy, galeriye bir kafe açtı. Galeride yer alan 100-150 yıllık bazı eşyalar ise kafeye gelenlerin kullanımına sunuldu. Aksoy, kafedeki ortamı "150 yıllık koltukta kahve içebiliyorsunuz" diyerek özetledi. 

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
İstanbul’un suyu alarm veriyor: Barajlar iki ayda yarı yarıya boşaldı
İstanbul’un suyu alarm veriyor: Barajlar iki ayda yarı yarıya boşaldı
Yemen'den İsrail'e İHA saldırısı sirenler çaldı 1 yaralı
Yemen'den İsrail'e İHA saldırısı sirenler çaldı 1 yaralı
Nevşehir'de baba-oğul, komşularına pusu kurdu: 2 kardeş öldü
Nevşehir'de baba-oğul, komşularına pusu kurdu: 2 kardeş öldü
Volkan Demirel'den Aziz Yıldırım'a tek kelimelik paylaşım!
Volkan Demirel'den Aziz Yıldırım'a tek kelimelik paylaşım!
Manavgat'ta son 5 günde 4 kaza yaşandı mahalle halkı tedirgin
Manavgat'ta son 5 günde 4 kaza yaşandı mahalle halkı tedirgin
AK Parti, milletvekilleriyle birlikte Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek
AK Parti, milletvekilleriyle birlikte Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek
EuroBasket 2025'te Türkiye'nin çeyrek finalindeki belli oldu
EuroBasket 2025'te Türkiye'nin çeyrek finalindeki belli oldu
İspanyol basını Alperen Şengün'ü yazdı: Sonucu belirleyici pivot
İspanyol basını Alperen Şengün'ü yazdı: Sonucu belirleyici pivot
Abdullah Öcalan'a ziyaret önerisi Fatih Erbakan rest çekti
Abdullah Öcalan'a ziyaret önerisi Fatih Erbakan rest çekti
Ekonomide kritik gün, gözler yarına çevrildi! Cevdet Yılmaz açıkladı
Ekonomide kritik gün, gözler yarına çevrildi! Cevdet Yılmaz açıkladı
Fenerbahçe başkan adaylığı iptal başvurusu yapılan Saadettin Saran'dan açıklama
Fenerbahçe başkan adaylığı iptal başvurusu yapılan Saadettin Saran'dan açıklama