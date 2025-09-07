Volkan Demirel'den Aziz Yıldırım'a tek kelimelik paylaşım!

Fenerbahçe'nin eski efsanesi Volkan Demirel sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım paylaşımı yaptı. Demirel'in Yıldırım hakkındaki tek kelimelik notu büyük ses getirdi. Bakın eski futbolcunun beğeni rekoru kıran o paylaşımı ne...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla dikkatleri üzerine çeken isimler arasında yer alıyor. Demirel bu sefer takipçilerini duygulandıran bir hereket yaptı. Aziz Yıldırım'la fotoğrafını bakın hangi notla paylaştı...

Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe'de tercümanlık görevini üstlenen Deniz Sarıtaç, dünyaevine girdi. Düğünde sarı lacivertli camianın önemli isimleri bir araya geldi.

Kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Cristian Baroni, Pierre Webo gibi isimlerin de düğünde yer aldığı düğüne Volkan Demirel'in paylaşımı damga vurdu.

Tek kelime ile herkesi duygulandırdı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu olan ve şimdilerde teknik direktörlük ile spor yorumculuğu yapan Volkan Demirel, Aziz Yıldırım ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Demirel, bu paylaşımına 'Babadır!' notunu ekledi. Deneyimli futbol adamının tek kelimelik paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa süre içinde sarı lacivertli taraftarların gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle paylaşım rekorları kırıldı.