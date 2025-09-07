BIST 10.729
HABER /  POLİTİKA

Abdullah Öcalan'a ziyaret önerisi Fatih Erbakan rest çekti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı'nın ayağına gitmesine biz sıcak bakmayız. Ve böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız." dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda MHP'nin "İmralı'ya heyet gitsin" önerisi tartışma başlattı. Buna göre komisyon üyesi 5 milletvekilinden oluşacak bir heyet İmralı Adası’na gidecek.

Komisyonda önümüzdeki hafta komisyonda MHP'nin önerisinin ele alınması bekleniyor.

Öcalan'a ziyarete karşı olan Yeniden Refah Partisi Gehel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Erbakan, Yeniden Refah Partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'ni kasımda Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceklerini belirtti.

"DEM Parti'li vekiller zaten gidip geliyorlar, görüşüyorlar"

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan bir alt komisyonun İmralı'ya gitmesinin söz konusu olamayacağını ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Komisyon'un hiçbir şekilde böyle bir heyet oluşturup İmralı'ya göndermesini tasvip etmeyiz. Burada İmralı'yla görüşecek olan varsa bu MİT'tir. Devlet zaten görüşüyor, MİT zaten görüşüyor. DEM Parti'li vekiller zaten gidip geliyorlar, görüşüyorlar. Söyleyecekleri bir şey varsa bunlar aracılığıyla söylesinler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı'nın ayağına gitmesine biz sıcak bakmayız ve böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız.

