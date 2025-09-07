Balıkesir'de korkutan bir deprem daha! Birçok ilde hissedildi

AFAD'tan alınan son verilere göre; Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. İşte detaylar...

AFAD'tan alınan son verilere göre; Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Korkutan sarsıntı İstanbul, İzmir ve çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliği 7.72 kilometre olarak kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Saat 12:41'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Depremin 7.72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi'nden açıklama

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Derinliği ise 13.7 kilometre olarak ölçüldü.

Saha taramalarına derhal başlamıştır

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Yaşanan depremin ardından AFAD'tan da açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.35’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."