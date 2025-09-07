BIST 10.729
Yolcu uçağındaki tüm yolculara ücretsiz verilecek Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılması yönünde uygulamanın başlatılması için havayolu şirketlerine talimat verildiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak.” ifadesini kullandı.

Yolcu konforunu ve uçuş emniyetini doğrudan etkileyen bu kararın önemine dikkati çeken Uraloğlu, “Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Uraloğlu, uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde de yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında görüldüğünü hatırlatarak “Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır.” açıklamasında bulundu.

