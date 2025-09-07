BIST 10.729
Erakçi'den ABD'ye nükleer müzakere şart

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile nükleer görüşmelere yeniden başlayabilmek için Washington yönetimine bir şart koştu. Erakçi, ABD'nin "adil ve karşılıklı saygıya dayalı müzakereye hazır" olması gerektiğini söyledi.

İran, nükleer programıyla ilgili olarak ABD'ye net bir mesaj gönderdi. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'da yaptığı konuşmada, nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için ABD'den belirli bir tutum beklediklerini ifade etti.

Erakçi, ABD yönetimiyle "adil ve karşılıklı saygıya dayalı müzakereye hazır olduklarında" nükleer görüşmelere yeniden başlayacaklarını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi, Tahran'da düzenlenen İran Serbest ve Ticaret Bölgelerinin Yatırım Kabiliyetleri Ulusal Konferansı'nda konuştu.

Konuşmasında ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlama ihtimaline değinen Erakçi, Avrupa ülkeleriyle görüşmelerin devam ettiğine dikkati çekerek, "Aracı kurumlar aracılığıyla ABD ile de mesaj alışverişinde bulunuluyor. Amerikalılar, adil ve karşılıklı saygı temelinde müzakerelere hazır oldukları sonucuna vardıkları gün biz de görüşmelere başlamaya hazır olacağız." dedi.

İran'ın İsrail ve ABD'nin saldırısından sonra işbirliğini askıya aldığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yeni işbirliği modeli üzerinde anlaşmaya çalıştıklarını söyleyen Erakçi, bu kapsamda dün Viyana'da yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

