Kılıçdaroğlu ile görüşen Özgür Özel'den kritik açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Eylül’de görülecek CHP 38. Olağan kurultayı iptali davasına sayılı günler kala, mutlak butlan kararıyla partinin başına gelme ihtimali konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı. Özel, "Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyımlığı kabul etmesine ihtimal vermem” dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibini görevden alarak yerine eski milletvekili Gürsel Tekin'i kayyum olarak atadı.

Bu adımın, CHP kongresinin iptali istemiyle Ankara'da devam eden ve bir sonraki duruşması 15 Eylül'de yapılacak davayı etkileyeceği değerlendirildi.

CHP lideri Özgür Özel'den kurultay iptali davası öncesi 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı hamlesi geldi.

“Kemal Bey, İstanbul kayyımına randevu vermedi”

Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan CHP lideri, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili şunları kaydetti:

“Kemal Bey, İstanbul kayyımına randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyımlığı kabul etmesine ihtimal vermem. Parti kamuoyu bu konularda çok hassas. Bu yüzden dikkatli konuşulması lazım. Kimseyi hedef göstermek istemem, çünkü boşu boşuna öfke patlaması oluyor. Partinin birliğe bütünlüğe ihtiyacı var. Ben Kemal Bey’i geçtiğimiz günlerde aradım. Partimizin kuruluş haftası etkinliğine davet ettim. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti. İnşallah bu tartışmalar birkaç güne kadar sönecek. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız.”

“Kayyım da gelse, mahkeme kararı da olsa kongre süreçleri kesilemez”

Özel, Yüksek Seçim Kurulu’nun önceki gün aldığı kararları da, “Alınan bütün kararlar doğrultusunda çeşitli ihtimalleri bertaraf etmeye yönelik bir adım” diye değerlendirdi. Bu tespitinin gerekçesini, “Şöyle ki; ‘Kayyım da gelse, mahkeme kararı da olsa kongre süreçleri kesilemez’ diyor. Zaten biz kasım ayının sonu aralık başında kongremizi yapmak suretiyle normal süreci tamamlayacağız. Bu açıdan zaten bir kere bu olumlu bir durum” diye açıkladı.