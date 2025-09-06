Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijerya, sahasında Ruanda'yı konuk etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, 36'ncı dakikada rakibinin müdahalesiyle acı içinde yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin sahaya girerek müdahale ettiği yıldız futbolcu, oyuna devam edemedi.

BUZ TEDAVİSİ UYGULANDI

Saha kenarına yürüyerek gelen Osimhen'i, teknik direktörü ve takım arkadaşları teselli etti. 26 yaşındaki yıldıza, yedek kulübesinde buz tedavisi uygulandığı görüldü.

AYAĞA KALKARAK DESTEK VERDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Victor Osimhen'in, yedek kulübesinden arkadaşlarını motive etmek için ayağa kalktığı ve yürüdüğü görüldü.

NİJERYA'DAN AÇIKLAMA

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in ağrı hissettiğini ve durumunun yarın belli olacağını açıkladı.

GALATASARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen'e ulaştık. Ayağında bir ağrı olduğunu öğrendik. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmak istiyoruz. Ağrısı var. 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Bizim için üzücü oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur."