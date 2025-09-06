BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
HABER /  GÜNCEL

Antalya Emniyet Müdüründen polislere "dublorlü" tuzak! Aracını kardeşine vermiş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan şu ana kadar bulunamadı. Arslan'ın şahsi aracını belirleyen ekipler otomobili takibin ardından durdurdu. Araçtan Arslan'a birebir benzeyen kardeşi çıktı. Kardeşi suçluyu kayırmaktan gözaltına alındı.

Abone ol

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında ismi geçtiği öğrenilen Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından uzaklaştırıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ İLKER ARSLAN BULUNAMADI

Ardından İlker Arslan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Haberi Ankara'da alan Arslan şu ana kadar bulunamadı. Henüz teslim olmayan Arslan ilginç bir yöntemle polisleri atlatmaya çalıştı.

ŞAHSİ ARACINDAN KARDEŞİ ÇIKTI

İlker Arslan'ın şahsi aracının Niğde otoyolunda yüksek hızda ilerlediğini belirleyen ekipler takip sonucu aracı durdurdu. Araçtan Arslan'a birebir benzeyen kardeşi çıktı. Arslan'ın kardeşinin suçluyu kayırmaktan gözaltına alındığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı
Fransız gazetesi Le Figaro: Türkiye, askeri güce dönüşme yolunda
Fransız gazetesi Le Figaro: Türkiye, askeri güce dönüşme yolunda
Gazze'deki hükümet: İsrail, güneyde güvenli bölge olduğu iddiasıyla Filistinlileri sürmeyi amaçlıyor
Gazze'deki hükümet: İsrail, güneyde güvenli bölge olduğu iddiasıyla Filistinlileri sürmeyi amaçlıyor
Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi
Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi
Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Ülkenin Enerji Bakanı "200 yıllık kârı Türkiye alacak" dedi!
Ülkenin Enerji Bakanı "200 yıllık kârı Türkiye alacak" dedi!
Samsun'da KADES üzerinden yalan ihbarda bulunan kadın hakkında yasal işlem başlatıldı
Samsun'da KADES üzerinden yalan ihbarda bulunan kadın hakkında yasal işlem başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da depremzede aileye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da depremzede aileye ziyaret
Çankırı'dan Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek
Çankırı'dan Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar Savaşan İHA Yarışması'nda gençlerle buluştu
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar Savaşan İHA Yarışması'nda gençlerle buluştu
Victor Osimhen sakatlanarak oyundan çıktı
Victor Osimhen sakatlanarak oyundan çıktı
Trabzonspor, Ernest Muçi'yi duyurdu!
Trabzonspor, Ernest Muçi'yi duyurdu!