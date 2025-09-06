Antalya Emniyet Müdüründen polislere "dublorlü" tuzak! Aracını kardeşine vermiş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan şu ana kadar bulunamadı. Arslan'ın şahsi aracını belirleyen ekipler otomobili takibin ardından durdurdu. Araçtan Arslan'a birebir benzeyen kardeşi çıktı. Kardeşi suçluyu kayırmaktan gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında ismi geçtiği öğrenilen Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından uzaklaştırıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ İLKER ARSLAN BULUNAMADI

Ardından İlker Arslan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Haberi Ankara'da alan Arslan şu ana kadar bulunamadı. Henüz teslim olmayan Arslan ilginç bir yöntemle polisleri atlatmaya çalıştı.

ŞAHSİ ARACINDAN KARDEŞİ ÇIKTI

İlker Arslan'ın şahsi aracının Niğde otoyolunda yüksek hızda ilerlediğini belirleyen ekipler takip sonucu aracı durdurdu. Araçtan Arslan'a birebir benzeyen kardeşi çıktı. Arslan'ın kardeşinin suçluyu kayırmaktan gözaltına alındığı öğrenildi.