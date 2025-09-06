BIST 10.729
Trabzonspor, Ernest Muçi'yi duyurdu!

Trabzonspor, Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig’de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bordo-mavili kulüp, Beşiktaş forması giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Legia Varşova'dan Beşiktaş transfer olan Arnavut futbolcu, siyah-beyazlı formayla 61 maça çıktı.

10 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı futbolcu, bu müsabakalarda 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

