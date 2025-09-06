BIST 10.729
Trabzonspor ile Manchester United kaleci Andre Onana'nın transferi için anlaştı

Trabzonspor ile Manchester United'ın kaleci Andre Onana'nın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satmasının ardından kaleci arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekibin, Manchester United'ın kalecisi Andre Onana'yı istediği iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor ve Manchester United yönetimi, Andre Onana'nın transferi için prensip anlaşmasına vardı.

Habere göre, kulüpler Kamerunlu kalecinin kararını bekliyor. Andre Onana'nın, Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.

29 yaşındaki tecrübeli kalecinin piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

