Van Çıtak'da besici hayatının yıkımını yaşadı! Dereye yönelen 333 koyun telef oldu

Van'ın Çatak ilçesinde, dereye yönelen sürünün kayalıktan düşmesi sonucu 334 küçükbaş hayvan telef oldu, çok sayıda hayvan da kayboldu. Büyük zarar gören besiciler üzüntü yaşarken, kayıp hayvanların bulunması için çalışmalar sürüyor.

Abone ol

Van'ın Çatak ilçesinde, dereye yönelen sürünün kayalıktan düşmesi sonucu 334 küçükbaş hayvan telef oldu, çok sayıda hayvan da kayboldu. Büyük zarar gören besiciler üzüntü yaşarken, kayıp hayvanların bulunması için çalışmalar sürüyor.

Van'ın Çatak ilçesinde kayalık alandan düşen 334 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçenin Yukarı Narlıca Mahallesi'nden Çılga Mahallesi'ne götürülen yaklaşık 1500 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürü, tepelik alandan geçtikleri sırada aniden yakındaki dereye yöneldi. Bu sırada kayalık alandan düşen 334 küçükbaş hayvan telef oldu, büyük bölümü de kayboldu.

KAYIP HAYVANLAR ARANIYOR

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden besiciler, hayvanlarının telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Vatandaşlar ve besiciler, kaybolan küçükbaş hayvanların bulunması için çalışma başlattı.

TELEF OLAN HAYVANLAR KAYIT ALTINA ALINDI

Bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemede bulundu ve telef olan hayvanları kayıt altına aldı. Besicilerden Şahin Kaplan, AA muhabirine, sürüde sahip olduğu 200 hayvandan 180'inin telef olduğunu söyledi. Koyunların düştüğü bölgedeki merayı 2 gün önce kiraladıklarını anlatan Kaplan, çobanın sürüyü yakındaki dereye götürdüğü anda olayın yaşandığını belirtti.

"HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Dört kardeşinin yanı sıra aynı mahalleden başka yetiştiricilerin de hayvanlarının telef olduğunu anlatan Kaplan, "En çok koyun bana ait. Çoban bize böyle bir uçurum olduğunu göremediğini söyledi. Hepimiz çok üzgünüz. İnşallah devletimiz bize bu konuda destekte bulunur" dedi.

"HEP ÜST ÜSTE YIĞILMIŞ"

Yukarı Narlıca Mahallesi sakinlerinden Turan Kaya da olay sonrası büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Besicilerin emeklerinin yok olduğunu ifade eden Kaya, "Hayvanlar suya kavuşmak için koşarken uçurumdan atlamışlar. Sürüde 2 çoban varmış ama kontrol altına alamamışlar. Kayadan düşen hayvanlar hep üst üste yığılmış. Bu saatten sonra yapılabilecek bir şey kalmadı. Telef olanların yanı sıra kayıp olanlar var" diye konuştu.