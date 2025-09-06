BIST 10.729
Koç Holding'de üst düzey atama

Koç Holding'in Kurumsal İletişim Direktörü, Burçun İmir oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Burçin İmir, 15 Eylül'den itibaren Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini yürütecek.

İmir, kurumun iletişim stratejilerinin geliştirilmesinin yanı sıra itibar, marka ve medya ilişkileri yönetimi, etkinlikler, sürdürülebilirlik ve çevresel, sosyal, yönetişim (ÇSY) politikalarının oluşturulmasına yönelik faaliyetlere liderlik edecek.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1998'de mezun olan İmir, kariyerine 1995'de Turkish Daily News'te muhabir olarak başladı. İmir, 2008 yılına kadar Alman Haber Ajansı (DPA), CNN International, CNNTÜRK, Doğan Haber Ajansı (DHA), BBC Türkçe Servisi, Voice of America, Deutsche Welle, TV24 ve Habertürk TV'de muhabirlik, Orta Doğu Temsilciliği, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Yayın Yönetmeni Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Turkcell'de 2008-2019 arasında Kurumsal İletişim Müdürü, Aras Kargo'da İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Allianz Türkiye'de Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü olarak görev yapan İmir, 2019-2021 arasında kendi kurduğu danışmanlık şirketiyle sürdürülebilirlik, iletişim, marka, itibar ve yönetim danışmanlığı hizmetleri verdi.

Aynı dönemde DasDas'ın Genel Koordinatörlüğü görevini de yürüttü. 2021'de Coca-Cola İçecek'te (CCI) çalışmaya başlayan İmir, son olarak Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik İcra Kurulu Üyesi görevini yürütüyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ​​​​​​​Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, İmir'in, iletişimin farklı alanlarında üstlendiği başarılı görevlerin ardından şirkete İmir'e başarı diledi.

