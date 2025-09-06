BIST 10.729
HABER /  MEDYA

"Cennetin Çocukları" dizisinde başlamadan kriz çıktı!

"Cennetin Çocukları" dizisinde başlamadan kriz çıktı!

Başrolünde İsmail Hacıoğlu ile Özgü Kaya'nın yer aldığı TRT1'in yeni dizisi 'Cennetin Çocukları' henüz ekranlara gelmeden, afiş kriziyle gündeme geldi.

Yeni sezonda diziler yeni tanıtımlarını bir bir yayınlamaya başlarken, afiş krizleri yaşanmaya başladı. Krizin yaşandığoı yapımlardan biri TRT1'in yeni dizisi 'Cennetin Çocukları' oldu. İsmail Hacıoğlu ile Özgü Kaya'nın başrolünde yer aldığı dizide afiş krizi çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ana castta yer alan oyuncuların bazılarının afişte yer almaması, bazılarının da yerini beğenmemesi üzerinden afiş çöpe atıldı. Şimdi yeni afiş hazırlanıyor.

'CENNETİN ÇOCUKLARI' DİZİSİNİN KONUSU

'Cennetin Çocukları', zorlu bir geçmişten gelen ve yeraltı dünyasında 'Büyük İskender' adıyla tanınan 'İskender'in hayatına odaklanıyor. 

Suç dolu geçmişini arkasında bırakmak isteyen 'İskender', hem kendi iç dünyasında hem de ailesiyle olan bağlarını onarma mücadelesine giriyor.

Dizi, vicdan, hesaplaşma, aile bağları ve ikinci şanslar gibi temalar üzerinden ilerliyor. 

'İskender'in yeniden bir hayat kurma çabası, onu geçmişin karanlık yüzüyle yüzleştirirken; aşk, kardeşlik ve affetme gibi insani duygular da ön planda tutuluyor.

'Cennetin Çocukları', 15 Eylül'de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

