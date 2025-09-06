BIST 10.729
Eczanelerde düzenleme yapılıyor! Yapılan ölçümler e-nabız'a yüklenecek

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yeni düzenlemesiyle, eczanelerde yapılan ateş, tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi ölçümleri artık doğrudan e-Nabız'a aktarılacak. Böylece vatandaşlar verilerine kolayca ulaşabilecek, doktorlar da özellikle kronik hastalık takibini daha etkin şekilde yapabilecek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yeni düzenlemesiyle birlikte eczanelerde yapılan ölçümler artık doğrudan e-Nabız sistemine kaydedilecek. Buna göre eczanelerde ölçülen ateş, tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi verileri "Reçetem" sistemi üzerinden kayıt altına alınarak e-Nabız'a aktarılacak.

KRONİK HASTALIK TAKİBİ KOLAYLAŞACAK

Düzenleme ile vatandaşlar sağlık verilerine kolayca erişebilecek. Doktorlar da hastalarının ölçümlerini düzenli olarak takip ederek özellikle kronik hastalıkların izlenmesini daha etkin bir şekilde yapabilecek.

TÜM ECZANELERDE YAYGINLAŞIYOR

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlık takibini kolaylaştıracak bu adımı önümüzdeki günlerde tüm eczanelerde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

