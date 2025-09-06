Recep Zoriç kimdir?

Recep Zoriç, kökenleri Siirt’e dayanan bir ailenin çocuğu olarak 1994 yılında Adana’da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Çukurova’nın zorlu ama üretken koşullarında geçiren Zoriç, genç yaşta iş hayatına atılarak inşaat sektöründe deneyim kazandı. Kalfalıktan başlayan yolculuğunu kısa sürede kendi şirketini kurarak taçlandırdı.

İnşaat sektöründe elde ettiği başarıların ardından farklı sektörlerde de yatırımlar yapan Zoriç, 2010’lu yılların sonlarında kurduğu ZRC Grup ile tüm girişimlerini tek çatı altında topladı. Bugün ZRC Grup; inşaat, gayrimenkul geliştirme, enerji, lojistik ve çeşitli ticari alanlarda faaliyet gösteren, yüzlerce kişiye istihdam sağlayan çok yönlü bir şirketler topluluğu konumuna gelmiştir.

Grubun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Recep Zoriç, stratejik vizyonun belirlenmesi, yatırım planlarının yönetilmesi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin hayata geçirilmesinden sorumludur. Liderlik anlayışını disiplin, sahadan gelen tecrübe ve yenilikçi bakış açısıyla harmanlayan Zoriç, ZRC Grup’u ulusal ve uluslararası ölçekte rekabetçi bir yapıya dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Sosyal sorumluluk bilinciyle de öne çıkan Zoriç, toplumun dezavantajlı kesimlerine destek olmayı kendine ilke edinmiştir. Yardımlarını ön planda tutmayı tercih etmese de, “Gücümüz yettiğince ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz” diyerek bu anlayışını dile getirmektedir.

İngilizce ve Arapça bilen Recep Zoriç, bugün İstanbul’da yaşamını sürdürmekte ve ZRC Grup’un büyüme hedefleri doğrultusunda aktif olarak çalışmalarını yürütmektedir.