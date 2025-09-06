BIST 10.729
SAĞLIK

Yapay zekaya değil doktorunuza danışın!

Gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen yapay zekâ, tıpta da kendine yer buluyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sina Ferahman, yapay zekânın yalnızca hekimlerin işini kolaylaştıracak bir araç olarak görülmesi gerektiğini belirterek, “Bizim kullandığımız yapay zekâlar, milyonlarca dolarlık özel sistemler. Evde kullanılan yapay zekâ uygulamaları ise açık kaynak verilerle çalışıyor ve tıp için geliştirilmiş değil” dedi.

Telefonlardan alışveriş alışkanlıklarına kadar pek çok alanda kullanılan yapay zekâ, sağlıkta da gündeme geliyor. Bireysel tedavi amacıyla kullanılması ciddi riskler barındırıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sina Ferahman, “Yapay zekâ evde kullanılacak bir tedavi aracı değil, yalnızca hekimlere destek sağlayacak bir yardımcıdır.” diyerek hastaları uyardı.

Yapay zekaya değil doktorunuza danışın! - Resim: 0

“YAPAY ZEKÂ TIPTA DA KULLANILIYOR AMA FARKI BÜYÜK”
Doç. Dr. Ferahman, yapay zeka özellikle meme kanseri tanısında mamografi ve MR görüntülerinin değerlendirilmesinde doktorlara destek sağladığını söyledi. Ancak bu alanda kullanılan sistemlerin, bireylerin erişebildiği yapay zekâ modellerinden çok farklı olduğunun altını çizerek, “Bizim kullandığımız yapay zekâlar, milyonlarca dolarlık özel sistemler. Evde kullanılan yapay zekâ uygulamaları ise açık kaynak verilerle çalışıyor ve tıp için geliştirilmiş değil.” diye belirtti.

YANLIŞ BİLGİ CİDDİ RİSK TAŞIYOR
Son dönemde yapay zekâya danışarak diyet ya da tedavi yöntemi uygulayan bazı kişilerin ölüm tehlikesi yaşadığına dikkat çeken Doç. Ferahman, “Yapay zekâ, güncel verilerden çok geriden gelir. Örneğin meme kanseri tedavisinde dün çıkan bir gelişme, bizim bugün tedavimizi etkileyebiliyor. Ama yapay zekâ bunu yansıtamaz. Ayrıca yalnızca istatistikler üzerinden yorum yaptığı için hastada kaygı oluşturabilir, tedaviye uyumu bozabilir” diye konuştu.

DOKTORUN YARDIMCISI
Yapay zekanın hastalara ömür biçmesinin çok tehlikeli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ferahman, “Aynı evredeki iki hastanın psikolojik ve sosyal koşulları farklı olduğundan, yaşam süreleri de çok farklı olabilir. Bu yüzden yapay zekâ, doktorun yanında bir yardımcı olabilir ama tedaviye yön veremez” ifadelerini kullandı.

