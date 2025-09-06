BIST 10.729
CHP'den olağanüstü kurultay kararı! Tarih açıklandı

CHP, İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından olağanüstü kurultay kararı aldı. Olağanüstü CHP Kurultayı, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olağanüstü kurultay kararı aldı. Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na Genel Başkan Özgür Özel ve 900'ü aşkın delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay için başvuru yapıldı. Kurultayın 21 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

CHP, 19 Mart operasyonlarının ardından 6 Nisan 2025'te de olağanüstü kurultaya gitmişti. Özgür Özel tek aday olduğu kurultayda, 1276 oyun 1171'ini alarak yeniden genel başkan seçilmişti. 

Ağustos ayı başında 39. Olağan Kurultay takvimini açıklayan CHP, ilçe kongrelerini 5 Ekim’de, il kongrelerini ise kasım ayında tamamlamayı planlıyordu. Ancak İstanbul il yönetimine kayyım kararı ve bu kararın 15 Eylül'deki kurultay davasında 'mutlak butlan' ihtimalini güçlendirdiği yorumları, partinin yol haritasında değişikliğe yol açtı. Kulislerden yansıyan ilk haberlerde, CHP'nin kuruluş yıldönümünün de kutlanacağı 9 Eylül'deki Parti Meclisi toplantısında, olağan kurultay tarihinin ilan edileceği belirtiliyordu. 

