Özgür Özel’den kurultay ve ilçe kongreleri açıklaması

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin detaylarını tv100’de paylaştı. Özel, YSK kararını olumlu bulduklarını belirterek, ilçe kongrelerinin 3 hafta içinde tamamlanacağını ve Özgür Çelik’in yeniden İstanbul İl Başkanı olacağını söyledi; 39. Kurultay tarihinin ise 9 Eylül’de açıklanacağını dile getirdi.

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay, CHP Genel Başkanı Özel ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, CHP Genel Başkanı Özel’in açıklamalarını tv100’de duyurdu.

Mustafa Balbay, ‘‘Bugün saat 19.30 sıralarında CHP Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Özgür Özel 15 -20 dk kadar konuştuk’’ diyerek, CHP Genel Başkanı Özel’in şunları ifade ettiğini belirtti:

‘‘YKS, seçimin sahibi benim demiştir. Bu, bu koşullarda verilebilecek beklediğimiz en iyi karardır. Bu durumda 3 hafta içinde ilçe kongrelerimiz tamamlanır, 5 hafta sonra Özgür Çelik, yeniden İstanbul İl Başkanı’dır. Biz Kurultay tarihimizi 9 Eylül günü açıklayacağız.

‘‘15 EYLÜL’DE ‘BUTLAN’ ÇIKSA BİLE…’’

Bu koşullarda, 39. Kurultay öncesi yani 15 Eylül’de ‘Butlan’ çıksa bile bu artık çok da anlamlı bir hale gelmemiştir. Çünkü biz Kasım ayı sonunda olağan kurultayımızı yapacağız. Kurultayın kesin tarihini 9 Eylül günü açıklayacağız’’

Balbay, Özel’in açıklamalarını, ‘CHP yol haritasını çizmiş görünüyor’ diyerek değerlendirdi.