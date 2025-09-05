BIST 10.729
DOLAR 41,25
EURO 48,39
ALTIN 4.767,58
HABER /  EKONOMİ

AB'den Google'a 2,95 milyar euro reklam cezası

AB'den Google'a 2,95 milyar euro reklam cezası

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google'a dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,95 milyar euro para cezası verdi.

Abone ol

AB Komisyonu, reklam teknolojisi sektöründe (adtech) AB rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD firması Google'a yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, Google'ın kendi çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerine rakiplerine karşı iltimas sağlayarak kural ihlalinde bulunduğunun belirlendiği ve bu nedenle firmaya 2,95 milyar euro para cezası verildiği belirtildi.

AB Komisyonunun, Google'a kendi lehine tercih uygulamalarına son verme ve reklam teknolojisi tedarik zincirindeki çıkar çatışmalarını ortadan kaldırma emri gönderdiği de ifade edilen açıklamada, şirketin bu konuda atacağı adımları 60 gün içinde resmen AB'ye bildirmesi gerektiğine işaret edildi.

Google'a reklamlar nedeniyle rekabet soruşturmasını 2021'de başlatan AB, 2023'te şirketi dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal etmekle suçlamıştı.

Google'ın 2014'ten bu yana reklam piyasalarında ve seçiminde kendi hizmetlerinin tercih edilmesi için konumunu kötüye kullandığı ve bunun şirketin sunduğu hizmetlere daha yüksek ücret almasına imkan sağladığını iddia eden AB, bu davranışların piyasada hakim pozisyonun kötüye kullanmasını yasaklayan AB kurallarını ihlal anlamı taşıdığını bildirmişti.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

AB, Google'a geçmişteki çeşitli rekabet soruşturmaları sonucunda 8 milyar euronun üzerinde para cezası vermişti.

Söz konusu para cezasının daha önce açıklanmasının planlandığı, ancak bunun AB-ABD ticari ilişkilerine zarar vereceği gerekçesiyle AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic tarafından engellendiği yönünde haberler çıkmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP’li Yıldız: Komisyon Öcalan ile görüşebilir
MHP’li Yıldız: Komisyon Öcalan ile görüşebilir
IFA 2025’te Dreame’den akıllı temizlikte yeni bir dönem
IFA 2025’te Dreame’den akıllı temizlikte yeni bir dönem
Bakan Fidan: Filistin'e ilişkin meseleler, Filistinliler olmadan tartışılamaz
Bakan Fidan: Filistin'e ilişkin meseleler, Filistinliler olmadan tartışılamaz
Veysi Uyanık’tan kurultay sürecine dair 100 bin lira iddiası
Veysi Uyanık’tan kurultay sürecine dair 100 bin lira iddiası
Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye ile daha da güçleneceğiz
Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye ile daha da güçleneceğiz
Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi
Gürsel Tekin'in yayınladığı videoda vardı! Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi
Ali Koç'tan seçim hamlesi! Efsane isim geri dönüyor
Ali Koç'tan seçim hamlesi! Efsane isim geri dönüyor
Bulgaristan’da Türklere yeni vize dönemi: 5 yıla kadar kolaylık sağlanacak
Bulgaristan’da Türklere yeni vize dönemi: 5 yıla kadar kolaylık sağlanacak
Trabzonspor, yeni orta sahasını açıkladı! Maliyeti belli oldu
Trabzonspor, yeni orta sahasını açıkladı! Maliyeti belli oldu
Salgın kapıda! Gözde kanama yapan ölümcül Marburg virüsü yayılmaya başladı
Salgın kapıda! Gözde kanama yapan ölümcül Marburg virüsü yayılmaya başladı
Özel okul ücretleri artık böyle belirlenecek! Yeni formül Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel okul ücretleri artık böyle belirlenecek! Yeni formül Resmi Gazete'de yayımlandı
YSK, CHP'nin "kongre" ve "İstanbul il yönetimi" ile ilgili başvurularını karara bağladı
YSK, CHP'nin "kongre" ve "İstanbul il yönetimi" ile ilgili başvurularını karara bağladı