Trabzonspor, yeni orta sahasını açıkladı! Maliyeti belli oldu

Trabzonspor, Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor, Benjamin Bouchouari'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Bordo-mavili takım, oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 

İşte kulüpten yapılan açıklama: 

"Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari’nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."

4 MİLYON EURO SÖZLEŞME FESİH BEDELİ ÖDENECEK

Trabzonspor, oyuncunun transferi için Fransız ekibi Saint-Etienne'ye 4 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek. 

Bordo-mavili takım, ayrıca Bouchouari'nin sonraki satışından elde edilecek bonservis gelirinde kardan yüzde 15'lik kısmı Saint-Etienne'ye verecek.

