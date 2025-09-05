Trabzonspor, yeni orta sahasını açıkladı! Maliyeti belli oldu
Trabzonspor, Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Bordo-mavili takım, oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari’nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."
4 MİLYON EURO SÖZLEŞME FESİH BEDELİ ÖDENECEK
Trabzonspor, oyuncunun transferi için Fransız ekibi Saint-Etienne'ye 4 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek.
Bordo-mavili takım, ayrıca Bouchouari'nin sonraki satışından elde edilecek bonservis gelirinde kardan yüzde 15'lik kısmı Saint-Etienne'ye verecek.