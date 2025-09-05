Canan Karatay açıkladı: O turşuyu yiyenler dikkat!

Her söylediğiyle dikkatleri üzerine toplayan Prof. Dr. Canan Karatay, çok önemli bir açıklamada bulundu. Kış aylarında çok tüketilen o turşunun mucizeleri saymakla bitmez! Meğer turşuların en sağlıklısı oymuş...

Prof. Dr. Canan Karatay, beslenmeyle ilgili yaptığı tüm açıklamalarla çok konuşuluyor. Sağlığı büyük ölçüde etkileyen tüyolarıyla insanların hayatını kolaylaştıran Karatay, bu sefer de turşular konusunda önemli yerlere değindi. Özellikle kış aylarında sıkça tüketilen turşular arasında en sağlıklı olanı açıkladı. O turşunun faydaları saymakla bitmez...

Prof. Dr. Canan Karatay, kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken turşunun lahana turşusu olduğunu belirtti. Karatay’a göre bu turşu hem kalp ve damar hastalıklarına hem de bağışıklık sistemine büyük fayda sağlıyor.

Sağlıklı beslenme üzerine yaptığı önerilerle sıkça gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamasında lahana turşusunun önemine dikkat çekti. Karatay, “Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser ve kalp hastalıklarını önler, Alzheimer’a karşı korur, karaciğeri temizler ve kan şekerini dengeler” dedi.

Lahana turşusu, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu yararlarla sofraların vazgeçilmezi. İşte öne çıkan bazı faydaları:

- Yüksek E vitamini içeriği sayesinde cilt ve diş sağlığını destekler.

- Kalp sağlığını korur, damar hastalıklarına karşı etkilidir.

- Ağrı kesici özelliğe sahip olduğu için suyunun da ağrılara iyi geldiği bilinir.

- Kolesterol seviyesini düşürür.

- Güçlü C vitamini kaynağı olması sayesinde soğuk algınlığına karşı koruma sağlar.

Evde Lahana Turşusu Nasıl Yapılır?



Gerekli Malzemeler:

1 adet orta boy lahana

Yarım su bardağı kaya tuzu

3 baş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 su bardağı üzüm sirkesi

Su

Hazırlanışı:

- Lahananın dış yapraklarını ayıklayın, kök kısmını kesin ve yapraklarını iri parçalar halinde doğrayın.

- Derin bir kaseye alın, üzerine kaya tuzu serpip yaklaşık 10 dakika kadar ovalayın.

- Yıkadıktan sonra steril kavanoza doldurun.

- Sarımsakları dişlerine ayırarak lahanaların arasına yerleştirin.

- Limon tuzunu sirkeyle karıştırıp kavanoza dökün.

- Kalan kısmı su ile tamamlayın, kapağını sıkıca kapatın.

- Kavanozu ters düz ederek karışmasını sağlayın.

- Serin ve güneş görmeyen bir yerde yaklaşık 15 gün bekletin.

Bu sürenin sonunda turşunuz hazır olacak. Yemeklerin yanında gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.