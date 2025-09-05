BIST 10.857
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin kurultay davası için ne dedi?

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi, yerine kayyum atanması partinin kurultay davasını gündeme getirdi. Gözler yeniden genel başkanlık ihtimali beliren Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'na yakın çevreler, Kılıçdaroğlu'nun "dava sonuçlanana kadar kesinlikle bu konuda konuşulmasın" talimatı verdiğini aktardı.

CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada karar duruşmasının 15 Eylül'de görülmesi bekleniyor. 15 Eylül'e giden süreçte, CHP İstanbul İl Kongresi ve Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer ilçe kongreleri mahkeme kararıyla iptal edildi.

Bu iptallerle beraber CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görevden uzaklaştırıldı yerine kayyum olarak Gürsel Tekin atandı. İstanbul yönetiminin görevden alınması, CHP kurultayının iptaline ilişkin 15 Eylül’da görülecek davayı da yeniden gündeme taşıdı.

CHP kurultay davasına ilişkin 15 Eylül’de “Mutlak Butlan” kararı verilmesi halinde, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, Özgür Özel seçilmeden önce görev yapan parti yönetiminin de yeniden göreve geleceği ihtimali konuşuluyor.

Saygı Öztürk'ün haberine göre, Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki ofis açan ve her gün düzenli olarak buraya gelen Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi, “Kılıçdaroğlu samimiyetle söylüyorum ki ‘Parti bize geçerse şöyle yapacağız, böyle yapacağız’ gibi bir konuşma yapmıyor. Hatta herkese dava sonuçlanana kadar kesinlikle bu konuda konuşulmamasını, soru sorulmamasını da rica ediyor. Bu süreçte, gazetecilerle de görüşmüyor, görüşse de dava ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmuyor” diyor.

"Tek bir söz söylemiyor"

Yakın çevresindeki bir milletvekili de, “İnanın Kemal Bey’in gündeminde davalar yok. O davaları en çok bizler merak ediyoruz. İnanın, 15 Eylül’de mahkemenin nasıl bir karar verebileceği konusunda da tek bir söz söylemiyor, bizim yorumlarımızı dinlerken de sadece ‘Evet… evet’ demekle yetiniyor” ifadelerini kullandı.

