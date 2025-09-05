BIST 10.796
Gürsel Tekin açıkladı! İl binasına gidecekler belli oldu, Canan Kaftancıoğlu var mı?

Gürsel Tekin açıkladı! İl binasına gidecekler belli oldu, Canan Kaftancıoğlu var mı?

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü CHP il binasına eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte gideceği iddiası olay oldu. Kaftancıoğlu cephesinden de konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Öte yandan Gürsel Tekin, Kaftancıoğlu'yla beraber 3 kişinin daha beraberinde olacağını söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Para Politika programında konuşan Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, bu sabah Gürsel Tekin ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

Öztürk, "Ne zaman gideceksiniz" diye sorduğunu Tekin'in ise "Pazartesi" yanıtını verdiğini söyledi.  Tekin beraberindeki isimleri de söylerken şunları aktardı:

LİSTEDEKİ İSİMLER OLAY OLDU

-"Yanımda daha önceki il başkanlarımız Ali Özcan, Berhan Şimşek, Cemal Canpolat, Canan Kaftancıoğlu ve ben olacağım, hep birlikte gideceğiz"

CANAN KAFTANCIOĞLU 'KESİN' GELİYOR MU?

Öztürk, "Canan Hanım kesin geliyor mu?" sorusuna karşılık ise Gürsel Tekin; Kaftancıoğlu'nun çok yakın bir akrabasının Ordu'da ciddi bir rahatsızlık içerisinde olduğu, Kaftancıoğlu'nun da Ordu'da olduğu, eğer hastalık nedeniyle ciddi bir sorun olmazsa Kaftancıoğlu'nun da pazartesi günü il binasına gideceğini söyledi. 

KAFTANCIOĞLU CEPHESi NE DEDi?

Canan Kaftancıoğlu cephesinden ilk açıklama geldi. Canan Kaftancıoğlu'nun basın danışmanı Can Poyraz, Kaftancıoğlu'nun pazartesi günü Gürsel Tekin ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına yürüyeceğine yönelik iddiayı yalanlayarak, "Canan hanımın pazartesi günü Gürsel Tekin ile birlikte CHP İstanbul İl Binası'na hareket edeceği iddiası tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı. Poyraz şunları söyledi:
- "Canan Kaftancıoğlu, bir yakınının yaşam mücadelesinin son anlarında yanında olabilmek için İstanbul dışındadır. Böyle bir dönemde, teyit edilmeden yapılan haberleri yalanlamayla uğraşmak; yanında bulunduğu kişilere de ayıp olacağından, telefonu kapalıdır. 'Aradık – mesaj attık, ulaşamadık' tarzı yapılan haber ve paylaşımları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum".

