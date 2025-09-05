BIST 10.810
1947 sonrası ilk kez olacak! Tarihi kararı Trump imzalayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştireceğini açıkladı. Trump, yakında kararı imzalayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, dediğini yapıyor. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ismi değişiyor. Koltuğa oturduğundan bu yana 200. başkanlık kararnamesini imzalayacak olan Trump, bakanlığın adını 'Savaş Başkanlığı' (Department of War) yapacak. Trump'ın bugün kararı imzalaması bekleniyor.

Artık ABD Savunma Bakanı da resmi yazışmalarda ve törenlerde “Savaş Bakanı” unvanını kullanacak. Donald Trump ve ekibi “Savunma” kelimesinin fazla pasif göründüğünü, “Savaş” adının ise "daha güçlü bir imaj verdiğini" savunuyor.

Beyaz Saray’a göre bu değişiklik, ABD’nin tarih boyunca ''Savaş Bakanlığı'' adı altında kazandığı zaferlere de gönderme yapıyor.

Eski ismine geri dönüyor

ABD’de 1789’dan 1947’ye kadar bir “Savaş Bakanlığı” bulunuyordu. II. Dünya Savaşı sonrasında ise kurum yeniden yapılandırıldı ve 1949’da bugünkü adıyla Savunma Bakanlığı oldu.

Bir bakanlığın resmi adının kalıcı şekilde değişmesi için Kongre onayı gerekiyor. Dolayısıyla Trump’ın kararnamesi, yalnızca “ikincil kullanım” için geçerli olacak.

İsmin kullanımı ise sürecek

ABD Savunma Bakanlığı’nın ismi genel olarak dev yerleşkesine atfen Pentagon olarak da adlandırılıyor.

Bu ismin kullanımı ise sürecek.

Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında görüşeceğini duyurdu. ABD lideri, "Yakında Putin ile görüşeceğim, bu savaşı bitireceğiz" dedi ve şunları ekledi:

"Birçok savaşı durdurdum. Bunun en kolayı olacağını düşünüyordum, en zoru çıktı ama başaracağız."

