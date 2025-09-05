BIST 10.829
CHP'de istifa depremi! Topluca görevi bıraktılar

CHP'de istifa depremi! Topluca görevi bıraktılar

Son dönemde kurultay ve yolsuzluk davalarıyla karışıklık yaşayan CHP'de, istifaların gündeme geldiği Aydın teşkilatında yeni bir deprem daha yaşandı. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile 3 ilçe belediye başkanının AK Parti saflarına geçmesinden sonra bu kez de bir ilçede yönetim kurulu topluca istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Aydın teşkilatında istifa krizi bitmek bilmiyor. Son olarak Yenipazar ilçesinde toplu istifa gerçekleşti.

CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetimi görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

CHP'de istifa depremi!

İstifa gerekçesine ilişkin yazılı açıklama yapan Duransoy, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, kendisini görevden almak istediğini öne sürdü.

Açıklamasında durumu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'le de görüştüklerini ifade eden Duransoy, kendilerine baskı yapıldığını iddia etti.

İlçe Başkanlığı yönetimiyle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini açıklayan Duransoy, "Bizi görevden almalarını beklemeden, bu dik duruşun gereği olarak yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte görevlerimizi bıraktık." dedi.

14 Ağustos'ta AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya AK Parti'ye geçmişti.

