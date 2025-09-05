BIST 10.829
Eurobasket 2025 C ve D grubu son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Eurobasket 2025 C ve D grubu son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C ve D Grubu'nda 5. maçlar tamamlandı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentinin ev sahipliği yaptığı C Grubu ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu'nda oynanan son müsabakaların ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

C Grubu'nda İtalya ve Yunanistan'ın ardından Bosna Hersek ile Gürcistan, son 16 biletini almayı başardı. Son Avrupa şampiyonu İspanya ile Kıbrıs Rum Kesimi turnuvaya veda etti.

D Grubu'nda Fransa, Polonya, Slovenya ve İsrail, son 16 turuna yükseldi. Belçika ile İzlanda ise elendi.

EuroBasket 2025'te C ve D Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

7 Eylül Pazar:

12.00 Polonya-Bosna Hersek

15.15 Fransa-Gürcistan

18.30 İtalya-Slovenya

21.45 Yunanistan-İsrail

