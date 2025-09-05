2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri toplu sonuçlar

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 8 maç yapıldı.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı, ilk maçların oynandığı E Grubu'nda Gürcistan'ı deplasmanda Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun (2) golleriyle 3-2 yendi. Ev sahibi ekibin golleri, Zuriko Davitashvili ve Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi.

Ay-yıldızlıların grubundaki diğer müsabakada ise İspanya, konuk olduğu Bulgaristan'ı Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella ve Mikel Merino'nun attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Slovakya-Almanya: 2-0

Lüksemburg-Kuzey İrlanda: 1-3



- E Grubu

Gürcistan-Türkiye: 2-3

Bulgaristan-İspanya: 0-3



- G Grubu

Litvanya-Malta: 1-1

Hollanda-Polonya: 1-1



- J Grubu

Kazakistan-Galler: 0-1

Lihtenştayn-Belçika: 0-6