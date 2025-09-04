BIST 10.829
Aydın'da bariyere çarpıp devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün bariyere çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Y. idaresindeki 09 APT 974 plakalı minibüs, Aydın-Denizli Otoyolu Yamalak mevkisinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bariyeri aşarak karşı şeride geçen minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralanan sürücü ile araçtaki oğlu Muhammet Miraç Y. ve babası Ali Y. (85) sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Y, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

