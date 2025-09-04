BIST 10.829
DOLAR 41,16
EURO 48,06
ALTIN 4.694,62
HABER /  SPOR

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan milli maç sonrası sert sözler!

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan milli maç sonrası sert sözler!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gürcistan galibiyetinin ardından "Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemi bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!" açıklamasını yaptı.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oldu.

Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımımız 3-2 kazandı. Karşılaşmada galibiyeti getiren gollerimiz 3. dakikada Mert Müldür ve 41 ile 52. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Gürcistan'nın gollerini ise 63. dakikada Davitashvili ve 90+8. dakikada Kvaratskhelia kaydetti.

"ORTAMA ÇOMAK SOKMAYA ÇALIŞANLAR TÜRK DEĞİL!"

Maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.

Milli takım oyuncuları arasında sorun olduğu iddialarına cevap veren Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemi bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!

"ÇOK GÜZEL BİR KOLEJ HAVASI VAR"

Hacıosmanoğlu, ayrıca şunları dedi:

Tarihin en karakterli ve en kaliteli Milli Takım kadrosu diye hep söylüyorum. Çok güzel bir kolej havası var.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de yolcu otobüsünde 6 kilo 765 gram eroin yakalanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de yolcu otobüsünde 6 kilo 765 gram eroin yakalanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Edirne'de anızda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Edirne'de anızda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası dikkat çeken görüntü! Yunus Akgün...
Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası dikkat çeken görüntü! Yunus Akgün...
Barış Alper Yılmaz'a zamlı sözleşme teklifi
Barış Alper Yılmaz'a zamlı sözleşme teklifi
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Filenin Sultanları"nı tebrik etti
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Filenin Sultanları"nı tebrik etti
A Milliler, Gürcistan'ı 3 golle devirdi
A Milliler, Gürcistan'ı 3 golle devirdi
Avustralya'da bir dede kreşten yanlış torunla ayrıldı
Avustralya'da bir dede kreşten yanlış torunla ayrıldı
Gürsel Tekin, Hadi Özışık’a konuştu: Ben ihaleci miyim?
Gürsel Tekin, Hadi Özışık’a konuştu: Ben ihaleci miyim?
14 bin 905 hekimin görev yeri belirlendi
14 bin 905 hekimin görev yeri belirlendi
38 ilde hayvan pazarları aktif hale getirildi
38 ilde hayvan pazarları aktif hale getirildi
Emmanuel Macron: Rusya 1 milyondan fazla asker kaybetti
Emmanuel Macron: Rusya 1 milyondan fazla asker kaybetti
Leman Dergisi için iddianame düzenlendi: 4 yıl 6’şar aya kadar hapis talebi
Leman Dergisi için iddianame düzenlendi: 4 yıl 6’şar aya kadar hapis talebi