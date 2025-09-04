İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan milli maç sonrası sert sözler!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gürcistan galibiyetinin ardından "Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemi bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!" açıklamasını yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oldu.

Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımımız 3-2 kazandı. Karşılaşmada galibiyeti getiren gollerimiz 3. dakikada Mert Müldür ve 41 ile 52. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Gürcistan'nın gollerini ise 63. dakikada Davitashvili ve 90+8. dakikada Kvaratskhelia kaydetti.

"ORTAMA ÇOMAK SOKMAYA ÇALIŞANLAR TÜRK DEĞİL!"

Maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.

Milli takım oyuncuları arasında sorun olduğu iddialarına cevap veren Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemi bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!

"ÇOK GÜZEL BİR KOLEJ HAVASI VAR"

Hacıosmanoğlu, ayrıca şunları dedi:

Tarihin en karakterli ve en kaliteli Milli Takım kadrosu diye hep söylüyorum. Çok güzel bir kolej havası var.