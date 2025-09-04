BIST 10.829
Leman Dergisi için iddianame düzenlendi: 4 yıl 6’şar aya kadar hapis talebi

Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturmada iddianame tamamlanırken 6 sanık için 4 yıl 6’şar aya kadar hapis istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisi hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı.

6 SANIK BULUNUYOR

26 Haziran 2025 tarihli sayıda Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın karikatürize edilerek yayımlanması üzerine başlatılan soruşturmada, derginin genel yayın yönetmeni, sorumlu yazı işleri müdürleri, müessese müdürü, grafiker ve eser sahibi dahil toplam 6 şüpheli hakkında dava açıldı.

4 YIL 6 AY'A KADAR HAPİS

Sanıklar hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıl 6’şar aydan 4 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

NE OLMUŞTU

Leman dergisi, yayınladığı bir karikatürle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v)  ve Hz. Musa'yı resmetti.

Derginin bu karikatürü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

Hadsiz karikatür karşısında sessiz kalamayan bir grup vatandaş, dergi binasının önünde protesto düzenledi.

Kamuoyunda giderek artan tepkilerin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman isimli derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikteki karikatürün yayınlanmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

