Borsa İstanbul’da günün en çok kazandıran sektörü belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 91,25 puan artışla 10.800 puan seviyelerinde kapatırken, toplam işlem hacmi 138,5 milyar lira oldu. Bankacılık ve holding hisseleri değer kazanırken, en çok yükselen sektör yüzde 5,21 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok düşen ise yüzde 1,13 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 138,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,61, holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN MENKUL KIYMET YATIRIM OLDU

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,21 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,13 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması sonrası karışık bir seyir izlenirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla günü pozitif bir seyirle tamamladı.

TCMB DUYURDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayınladığı verilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon dolar artışla 178 milyar 357 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,55 puan artarak 69,84'e, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında ise 1,27 puan artışla 93,43'e yükseldi.

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.