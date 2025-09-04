Turkcell mağazaları ve Pasaj'da okula dönüş kampanyaları başladı

Turkcell mağazalarında ve Pasaj'da geçerli okula dönüş kampanyaları başladı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlere yönelik kampanyalar kapsamında akıllı çocuk saatleri, tabletler ve farklı teknoloji ürünleri satışa sunuldu.

Müşteriler, peşin vadeli ödeme seçenekleriyle, 30 Eylül'e kadar sürecek kampanyadan yararlanabilecek.

Pasaj'dan ilk kez alışveriş yapan müşteriler, 2 bin 500 lira ve üzeri peşin alışverişlerde seçili ürünlerde 250 lira değerinde hediye çeki kazanıyor.

Ayrıca, seçili ürünlerde peşin fiyatına taksit, öğrencilere özel indirimler ve kredi kartsız ödeme seçenekleri de müşterileri bekliyor.

Tablet ihtiyaçları için teklifler de müşterileri bekliyor. Kampanya kapsamında Casper, Huawei, Hometech ve Samsung'un öne çıkan modelleri 6 ay taksit seçeneğiyle satışa sunuldu.

Casper tabletler aylık 1589, Huawei Matepad SE 11 modeli aylık 1304, Hometech GTX Jaculus V2 modeli ise aylık 2 bin 81 liradan başlıyor. Samsung Galaxy Tab A9 Plus 128 GB modeli ise 1551 liradan başlayan taksit fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Kampanyada, Wiky, TCL ve Bilicra markalarının öne çıkan akıllı çocuk saatleri avantajlı ödeme koşullarıyla satışa çıkarıldı. 12 taksit seçeneğiyle, TCL MT42 modeli aylık 728, Wiky Watch 5E modeli aylık 578, Bilicra Connect modeli ise aylık 748 liradan satışa sunuluyor.

İstanbul'daki belirli mağazalara özel 6-7 Eylül'de düzenlenecek etkinliklerle kampanyalar, deneyime dönüşecek.

Etkinliklerde çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler, çeşitli sürpriz hediyeler ve ikramlar yer alacak. 6 Eylül’de Pera Mağaza'da mağaza içi, Suadiye Cadde Mağaza'da ise mağaza önü etkinlikleri ve TCL çocuk saati alımlarında kulaklık hediyesi çocukları bekliyor. Akasya AVM Mağazası'nda da 2 gün boyunca Wiky çocuk saatine özel kampanyalar öne çıkacak.